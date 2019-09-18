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18.09.19 11:41

"Голос" очікує від Зеленського списку кандидатів до нового складу ЦВК, - Вакарчук

Фракція "Голос" у Верховній Раді просить президента України Володимира Зеленського оприлюднити список кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії, який він має намір подати на затвердження до парламенту.

"Голос" очікує від Зеленського списку кандидатів до нового складу ЦВК, - Вакарчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук на пленарному засіданні парламенту в середу.

"Ми змушені були за законом в одноденний термін подати свою кандидатуру, що ми і зробили. Ми подали кандидатуру пана Андрія Гевка, як свого кандидата", - заявив Вакарчук.

Він наголосив, що "Голос" очікує від інших фракцій і глави держави відкритості та прозорості в питанні формування нового складу ЦВК, нагадавши, що президент мав протягом трьох днів визначитися зі списком претендентів.

"Ми хотіли б ознайомитися з їхніми біографіями, дізнатися, хто ці люди, поспілкуватися з ними", - сказав Вакарчук.

"Якщо в нас держава у смартфоні, давайте у смартфоні, або у Facebook зробимо заяву. Але нам треба йти до прозорості", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в партії "Голос" запропонували кандидатуру Андрія Гевка на посаду члена Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

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