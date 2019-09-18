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18.09.19 11:49

Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що підпал будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої матиме серйозні міжнародні наслідки для України.

Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив у кулуарах парламенту.

"Важко уявити собі міжнародні наслідки, спричинені цим злочином. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. І це точно те, що нам не потрібно під час початку роботи місії МВФ, яка має затвердити нову програму", - сказав Порошенко.

На думку Порошенка, акт вандалізму щодо Гонтаревої, а саме підпал автомобіля її невістки, залишився без належної уваги з боку нинішньої української влади.

"Зараз влада має пройти випробування на те, щоб у нас у країні не було повернення до розгулу бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити", - додав він.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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