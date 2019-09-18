Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив у кулуарах парламенту.

"Важко уявити собі міжнародні наслідки, спричинені цим злочином. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. І це точно те, що нам не потрібно під час початку роботи місії МВФ, яка має затвердити нову програму", - сказав Порошенко.

На думку Порошенка, акт вандалізму щодо Гонтаревої, а саме підпал автомобіля її невістки, залишився без належної уваги з боку нинішньої української влади.

"Зараз влада має пройти випробування на те, щоб у нас у країні не було повернення до розгулу бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити", - додав він.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.