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18.09.19 11:45

Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво

Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво

За відповідне рішення проголосували 347 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Також документом підвищується розмір сум несплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування).

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