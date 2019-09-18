Скасування недоторканності підтримують 90% українців, а скорочення кількості нардепів у Раді - 87%, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, за даними опитування, 90% респондентів підтримують ухвалення Верховною Радою закону, що скасовує недоторканість народних депутатів. Більшість респондентів підтримують такі законодавчі ініціативи: "повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітету Верховної Ради України, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії" (підтримують 89% опитаних), "повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі голосування депутатом замість іншого депутата або надання депутатом можливості проголосувати замість нього іншому депутату" (87%), "скорочення кількості депутатів Верховної Ради України з 450 до 300" (87%), "надання народу права законодавчої ініціативи" (71%), "закріплення у Конституції положення, що Верховна Рада України обирається винятково за пропорційною виборчою системою" (64%), "закріплення в Конституції повноважень Президента України утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директорів Національного антикорупційного бюро України і Держбюро розслідувань" (58%), "закріплення у Конституції повноважень Президента утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, призначати на посади та звільняти з посад їх членів" (55%).

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Відносна більшість (46%) опитаних підтримує виведення Національної гвардії з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкування її безпосередньо Президенту України (не підтримують цю ініціативу 26%).

66% респондентів підтримують запропоноване Президентом України ухвалення закону про детінізацію та легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня 2019р. (не підтримують 14%), 47% підтримують пропозицію Президента стосовно ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу до 1 грудня 2019р. (не підтримують 34%),

Лише 31% підтримують пропозицію стосовно ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 р. (не підтримують 49%). Пропозицію групи депутатів зобов'язати операторів надавати послуги мобільного зв'язку лише на основі укладання договору за паспортом та з наданням абонентом особистих даних підтримують лише 32% респондентів, не підтримують 46%.

67% опитаних вважають, що засідання Кабінету Міністрів мають проводитися у відкритому режимі, з доступом засобів масової інформації, лише 17% - у закритому режимі, без доступу представників засобів масової інформації.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.