Голова Волинської ОДА Вахович підтримала блокаду російського вугілля на Львівщині і просить Зеленського повністю заборонити його імпорт з РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"Щоб закінчити війну, нам необхідно розуміти, що торгувати з тим, з ким воюєш – неприпустимо. Так само ми не можемо економічно підтримувати території, які не хочуть бути в складі України. А фактично ми фінансуємо їх, купуючи їхній ресурс. Доки ми це робимо в них є можливості далі продовжувати протистояння і вбивати наших людей. Україна точно не повинна бути тим, ринком, де вони будуть реалізовувати свою продукцію", - йдеться в зверненні.

Крім того наголошується, що "реалізація російського вугілля становить загрозу для діяльності всіх шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. В перспективі без роботи може залишитися близько 10 000 громадян, які працюють у вугільній галузі регіону".

У разі прийняття цього звернення Волинь приєднається до блокади, розпочатої ветеранами війни на Донбасі у Львівській області.

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На початку вересня на залізничній станції в смт Соснівка на Львівщині було виявлено 113 вагонів з російським маркуванням, завантажених вугіллям. Ці вагони стоять біля вугільної збагачувальної фабрики "Червоноградська" і тепер блокуються місцевими активістами, щоб не допустити російське вугілля для подальшого збагачення і використання на території України. Кілька обласних рад Заходу України вже відреагували на цю ситуацію, прийнявши відповідні звернення до центральної влади.