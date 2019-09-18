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18.09.19 12:11

Голова Волинської ОДА Вахович підтримала блокаду російського вугілля на Львівщині і просить Зеленського повністю заборонити його імпорт з РФ

Голова Волинської обласної Ради Ірина Вахович зареєструвала проєкт постанови "Про Звернення депутатів Волинської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Голови Служби безпеки України Баканова І.Г., Генерального прокурора України Рябошапки Р.Г. щодо заборони ввезення на територію України вугілля походженням з Російської Федерації та окупованих територій".

Голова Волинської ОДА Вахович підтримала блокаду російського вугілля на Львівщині і просить Зеленського повністю заборонити його імпорт з РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"Щоб закінчити війну, нам необхідно розуміти, що торгувати з тим, з ким воюєш – неприпустимо. Так само ми не можемо економічно підтримувати території, які не хочуть бути в складі України. А фактично ми фінансуємо їх, купуючи їхній ресурс. Доки ми це робимо в них є можливості далі продовжувати протистояння і вбивати наших людей. Україна точно не повинна бути тим, ринком, де вони будуть реалізовувати свою продукцію", - йдеться в зверненні.

Крім того наголошується, що "реалізація російського вугілля становить загрозу для діяльності всіх шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. В перспективі без роботи може залишитися близько 10 000 громадян, які працюють у вугільній галузі регіону".

У разі прийняття цього звернення Волинь приєднається до блокади, розпочатої ветеранами війни на Донбасі у Львівській області.

Дивіться також: Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині. ФОТОрепортаж

На початку вересня на залізничній станції в смт Соснівка на Львівщині було виявлено 113 вагонів з російським маркуванням, завантажених вугіллям. Ці вагони стоять біля вугільної збагачувальної фабрики "Червоноградська" і тепер блокуються місцевими активістами, щоб не допустити російське вугілля для подальшого збагачення і використання на території України. Кілька обласних рад Заходу України вже відреагували на цю ситуацію, прийнявши відповідні звернення до центральної влади.

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