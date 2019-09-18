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18.09.19 12:20

Коломойський про звинувачення Гонтаревої: Готуюся захищати свою честь в українському суді

Олігарх Ігор Коломойський після звинувачень з боку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої має намір захищати свою честь у суді.

Коломойський про звинувачення Гонтаревої: Готуюся захищати свою честь в українському суді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив LB.ua, коментуючи звинувачення Гонтаревої на свою адресу.

"Я зараз консультуюся з юристами, ми на стадії передсудової підготовки", - сказав Коломойський.

Він уточнив, що йдеться про захист честі і гідності в українському суді.

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"Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею в інших судах бігати буду", - додав бізнесмен.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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