Ми розблокували роботу Антикорупційного суду, щоб він міг почати працювати ефективно, - нардепка Янченко

Про це заявила нардепка від "Слуги народу", заступниця голови антикорупційного комітету Галина Янченко.

"Фактично ми розблокували його роботу для того, щоб суд міг почати працювати ефективно. Нагадаю, згідно з попереднім законодавством, яке нам було залишено у спадок, до суду з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. Така кількість справ - на маленький суд, в якому працює всього 38 суддів. Ми запропонували на початок роботи Вищого антикорупційного суду зосередитися виключно на справах НАБУ і САП - це 200 справ. Їх також багато, але це принаймні реалістично до розгляду", - розповіла Янченко.

За словами нардепки, йдеться про корупційні справи щодо топчиновників.

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Нагадаємо, рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Закону України" Про Вищий антикорупційний суд (ВАКС)" (щодо початку роботи суду)".