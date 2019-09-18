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18.09.19 12:23

Ми розблокували роботу Антикорупційного суду, щоб він міг почати працювати ефективно, - нардепка Янченко

Нардепка від "Слуги народу", заступниця голови антикорупційного комітету Галина Янченко заявила, що правки до законопроєкту про початок роботи Антикорупційного суду розблокували роботу суду.

Ми розблокували роботу Антикорупційного суду, щоб він міг почати працювати ефективно, - нардепка Янченко

Про це заявила нардепка від "Слуги народу", заступниця голови антикорупційного комітету Галина Янченко.

"Фактично ми розблокували його роботу для того, щоб суд міг почати працювати ефективно. Нагадаю, згідно з попереднім законодавством, яке нам було залишено у спадок, до суду з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. Така кількість справ - на маленький суд, в якому працює всього 38 суддів. Ми запропонували на початок роботи Вищого антикорупційного суду зосередитися виключно на справах НАБУ і САП - це 200 справ. Їх також багато, але це принаймні реалістично до розгляду", - розповіла Янченко.

За словами нардепки, йдеться про корупційні справи щодо топчиновників.

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Нагадаємо, рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Закону України" Про Вищий антикорупційний суд (ВАКС)" (щодо початку роботи суду)".

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