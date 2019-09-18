У розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів підозрюється чиновниця РДА Дніпропетровщини, - Департамент захисту економіки Нацполіції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту захисту економіки Національної поліції України у Facebook.

Зазначається, що оперативники викрили злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі послуг із постачання теплової енергії для закладу освіти.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що начальник відділу однієї з районних держадміністрацій області підписала акти виконаних робіт, що містили "завідомо неправдиву інформацію з приводу вартості наданих послуг".



Необґрунтоване завищення тарифу на постачання теплової енергії призвело до завдання збитків державі на загальну суму понад 300 тис. гривень, яку безпідставно було перераховано на рахунок енергопостачальної організації.



"10 вересня, за результатами проведених заходів, начальнику відділу РДА було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито "схему" привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго", - Нацполіція