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18.09.19 13:15

"Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК", - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес

Ексгенпрокурор Юрій Луценко переконаний, що ухвалений парламентом закон про зменшення тиску на бізнес розв'яже руки зловмисникам, які спеціалізуються на виведенні грошей через фіктивні компанії.

"Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК", - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення ВР про декриміналізацію фіктивного підприємництва (ст. 205 КК) означає припинення будь-якої протидії розкраданню бюджетних коштів (ст. 191 КК) та несплати податків (ст. 212 КК) в особливо крупних розмірах.

Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових, конвертаційних чи будівельних схемах - не суперечать чинному Кримінальному Кодексу", - написав Луценко.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК, - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес 01

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