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18.09.19 13:03

Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення з РФ $1,3 млрд збитків внаслідок окупації Криму

Ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до ухвали Київського апеляційного суду.

ощадбанк

"Цією ухвалою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, від 26 листопада 2018 року.

Зазначені виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України та відшкодування збитків, завданих Ощадбанку в розмірі близько 1.3 млрд дол. США плюс проценти, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби банку.

Зараз фінустанова проводить необхідні процесуальні дії "для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які були порушені в результаті незаконних дій Російської Федерації на території Криму, і відшкодування завданих збитків".

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Нагадаємо, що 26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США,

Після отримання рішення арбітражу Ощадбанк відповідно до вимог чинного законодавства України подавав позов до Київського апеляційного суду про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу. 17 липня 2019 року Київським апеляційним судом винесено ухвалу про задоволення заяви Ощадбанку.

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