Розстріли на Майдані: суд заочно заарештував заступника міністра МВС при Януковичі

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

ГПУ підозрює ексзаступника міністра в перевищенні влади і службових повноважень з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, організації умисних убивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій в центральній частині Києва в період із 18.02.2014 по 20.02.2014 та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у Києві. Підозру висунуто за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 27, пп. 1, 5 та 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 258 КК України.

Суд 16 вересня задовольнив клопотання прокуратури про його заочний арешт.

В офіційному повідомленні не називається ім'я підозрюваного, але кваліфікація правопорушень вказує на колишнього заступника міністра Віталія Захарченка - Віктора Ратушняка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час розгону Євромайдану чинний генерал Нацгвардії Гриняк перебував в урядовому кварталі і зідзвонювався з Ратушняком, - Слідство.Інфо. ВIДЕО

Ратушняка було призначено заступником глави МВС 13 січня 2012 року, звільнено 4 березня 2014 року. За неофіційними даними, він переховується в Росії.