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18.09.19 13:45

Рада проведе парламентські слухання з безпеки журналістів

Верховна Рада ухвалила рішення провести парламентські слухання на тему "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" 6 листопада.

Рада проведе парламентські слухання з безпеки журналістів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

За ухвалення проєкту постанови №2129 проголосували 335 депутатів за мінімально необхідних 226.

Кабінет Міністрів має підготувати інформаційно-аналітичні матеріали до слухань до 28 жовтня.

На слухання будуть запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, науковців та експертів, а також журналісти з-поміж працівників загальноукраїнських та регіональних засобів масової інформації.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня, в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У країні, де кожні 4 дні б'ють журналістів, потрібно починати не з регулювання, а із захисту свободи слова, - Решетилова

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