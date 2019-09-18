Рада в четвер може призначити нову ЦВК, але є деякі затримки від фракцій з кандидатами, - Качура

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

За його словами, є десь 60% ймовірності того, що питання ЦВК буде розглянуто в четвер.

"Велика ймовірність того, що буде розглянуто (питання ЦВК. - Ред.), але це питання також корелюється з усіма фракціями. Не тільки наша фракція приймає всі ці рішення, я знаю, що є деякі затримки від деяких фракцій зі своїми кандидатами. Після того, як пройде процедура, президент подасть, комітет невідкладно розгляне всі ці кандидатури, схвалить і потім вже буде в стінах парламенту", - зазначив Качура.

Він висловив надію, що це питання розглянуть за останні три пленарні дні, які залишилися.

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Про те, що питання ЦВК можуть розглянути в четвер повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

"Завтра буде про прокуратуру, про суди, про приватизацію, про пайовий внесок, можливо про ЦВК і про столицю", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.