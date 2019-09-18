ДБР відкрило кримінальну справу про незаконний збір інформації в інтересах Портнова, - адвокат Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це Адвокат Ігор Головань заявив під час брифінгу.

"Мені повідомили буквально вчора, що ГПУ ще 10 вересня направила сюди кримінальне провадження за моєю заявою, що стосується незаконного збору інформації про особу, інформації, що становить комерційну і банківську таємницю", - розповів він.

"Ми бачимо, що слідчі ДБР, замість того, щоб діяти відповідно до закону, в інтересах держави, обслуговують певні Telegram-канали, збирають інформацію про компанії, про рахунки Петра Порошенка, і все це передається на Telegram-канали. За цими фактами було зареєстровано кримінальне провадження", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань