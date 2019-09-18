Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.09.19 14:13

Лисиця покусала трьох осіб у Миргороді: міськрада ввела карантин через сказ

У курортному Миргороді на Полтавщині з 17 вересня ввели карантинні заходи.

Лисиця покусала трьох осіб у Миргороді: міськрада ввела карантин через сказ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Миргородської міськради, 13 вересня на вулиці Сорочинській виявили лисицю, яка покусала трьох осіб. Лабораторія ветеринарної медицини провела дослідження і підтвердила, що тварина хворіла на сказ.

"Комісією затверджено заходи щодо подальшого убезпечення території від поширення сказу та розроблено графік профілактичних щеплень домашніх і безпритульних тварин по мікрорайонах міста", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна закупила 93 тисячі доз вакцин для профілактики сказу, - МОЗ

Ветеринари звернулися до жителів Миргорода з проханням негайно зробити щеплення домашнім і безпритульним тваринам, які живуть поруч. У разі незвичної поведінки тварин фахівці просять негайно звертатися до ветеринарних лікарів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100