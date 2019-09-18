Чиновники ДСА використовували робоче обладнання для майнінгу криптовалюти і ведення інтернет-магазинів, - ДБР

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі Київського теруправління ДБР повідомили про підозру двом працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації, які налагодили роботу майнінгової ферми і декількох інтернет-магазинів на серверах і обладнанні ДСА. Ці факти підтверджено експертним висновком", - заявив Труба.

Під час слідчих заходів при огляді дата-центру "Інформаційних судових систем" ДСА було виявлено шкідливе програмне забезпечення. Слідчі також зафіксували незаконне використання потужностей і електроенергії Державної судової адміністрації.

Сума збитку встановлюється.

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