Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови ФДМ, а також ухвалив низку інших кадрових рішень. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, Уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання Прем’єр-міністра України про призначення Сенниченка Дмитра Володимировича Головою Фонду державного майна України.
Уряд також призначив низку заступників, якими стали:
У Міністерстві інфраструктури
Форсюк Наталія Валеріївна – заступником Міністра,
Клітіна Олександра Петрівна – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.
У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Ніколайчук Сергій Анатолійович – заступником Міністра.
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Ілляшенко Олексій Володимирович – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.
У Міністерстві юстиції
Горовець Євгеній Миколайович – першим заступником Міністра,
Банчук Олександр Анатолійович – заступником Міністра,
Оніщук Ольга Миколаївна – заступником Міністра з питань державної реєстрації,
Ліщина Іван Юрійович – заступником Міністра – Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.
Уряд також провів низку звільнень. Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів звільнені з посад заступників Міністра Вакараш Віктор Михайлович та Полуйко Василь Юліанович. У Міністерстві інфраструктури – Довгань Віктор Миколайович з посади заступника Міністра з питань європейської інтеграції.
Насвіт Олег Іліодорович звільнений з посади першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв’язку з досягненням пенсійного віку, а також В’ятрович Володимир Михайлович з посади Голови Українського Інституту національної пам’яті за угодою сторін.
Крім того, Уряд погодив тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора ПАТ "Центренерго" на Потапенка Володимира Івановича.