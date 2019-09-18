Велика Британія у разі дотримання низки умов може відкласти Brexit, - резолюція Європарламенту

Про це йдеться в резолюції, схваленій на пленарній сесії Європарламенту в середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Цей документ покликаний підкреслити позицію Євросоюзу з ключових питань, що стосуються виходу Великої Британії з Євросоюзу в рамках статті 50 Лісабонського договору. За його прийняття висловилися 544 депутата, проти - 126, ще 38 утрималися.

"Європарламент підтримає продовження термінів, обумовлених статтею 50 Лісабонського договору, якщо будуть причини і мета для цього, зокрема [бажання] уникнути Brexit без угоди, провести парламентські вибори або референдум, відмовитися від застосування статті 50 або укласти угоду про умови виходу", - заявили автори доповіді, підкресливши, що це не повинно позначитися на функціонуванні інститутів ЄС.

Вони нагадали, що 9 вересня 2019 року парламент Великої Британії прийняв закон, який зобов'язує уряд просити ЄС про чергове відтермінування Brexit, якщо угода з Брюсселем не буде досягнута 19 жовтня, при тому, що офіційна дата виходу на цей момент - 31 жовтня.

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"[Європарламент] вважає, що в інтересах Великої Британії, а також ЄС провести Brexit впорядкованим чином, - наголошується в документі. - Цінність Угоди про вихід з ЄС полягає в юридичній визначеності для всіх, кого торкнеться ця процедура, а також для максимально можливого забезпечення < ...> "бекстопу" на кордоні з Північною Ірландією, який за відсутності узгоджених рішень або робочої альтернативи захистить угоду Страсної п'ятниці (белфастську угоду 1998 року. - Ред.) і мирний процес [в цьому регіоні] ".

Автори резолюції наголошують, що "бекстоп" (режим перебування Північної Ірландії у складі митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit) є лише тимчасовим заходом, і йому варто шукати альтернативу у вигляді нових домовленостей і застосування сучасних технологій, які допоможуть уникнути появи фізичної кордону з Ірландією і додаткових перевірок на ньому. Вони також наполягають на тому, що Сполучене Королівство має подати відповідні альтернативи в письмовому вигляді, і висловлюють жаль у зв'язку з тим, що цього досі не було зроблено. Що стосується політичної декларації, яка описує контури майбутніх відносин між Лондоном і Брюсселем, то євродепутати "демонструють бажання трансформувати його в документ більш формального і юридичного характеру".

"[Нова декларація мусить] мати на меті затвердити угоду про таку тісну асоціацію між Сполученим Королівством та ЄС, що навіть за відсутності альтернативних домовленостей "бекстоп" не був би потрібен", - вказали депутати. Вони додали що, за успішного результату, коли угода між Лондоном і Брюсселем все-таки буде укладена, перехідний період в економічних відносинах має тривати до 31 грудня 2020 року.

Депутати зазначають, що підсумкова угода повинна мати на увазі єдино можливий варіант врегулювання фінансових та юридичних зобов'язань Лондона перед Брюсселем. Однак, "в разі виходу без угоди фінансові зобов'язання Великої Британії як і раніше збережуться", свідчить резолюція.

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У ній також наголошується, що ніякого перехідного періоду в економічних відносинах з ЄС за відсутності повноцінної угоди не буде. "Подальші переговори [щодо нової торговельної угоди] після виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди будуть можливі тільки за умови дотримання Лондоном своїх зобов'язань і обіцянок щодо прав громадян, фінансового врегулювання і Угоди Страсної п'ятниці (завдяки якій стало можливим політичне врегулювання північноірландського конфлікту. - Ред .) за всіма пунктами", - зазначено в документі. Також Європарламент називає своїм головним пріоритетом збереження робочих місць і соціальних благ громадян інших країн Євросоюзу у Великій Британії і, навпаки, закликає Брюссель і Лондон забезпечити їм визначеність з точки зору юридичних питань.

Відповідальність за жорсткий Brexit, відповідно до прийнятої позиції депутатів, повністю ляже на плечі британського уряду. У резолюції підкреслюється, що припинення роботи парламенту за рішенням прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона до 14 жовтня лише збільшує ймовірність відповідного результату.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.