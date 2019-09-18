У Кремлі сумніваються, що тристоронні переговори щодо газу 19 вересня дадуть якийсь конкретний результат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам у середу.

"Не варто очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних домовленостей, безумовно, там потрібно вести ще багато кропіткої роботи", - сказав він.

У такий спосіб представник Кремля відповів на запитання, чи вдасться сторонам домовитися з урахуванням політичного значення цих переговорів.

"Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства домовлятимуться", - заявив Пєсков.

Прессекретар президента РФ утримався від відповіді на запитання, чи очікує Кремль зближення позицій на цій зустрічі, переадресувавши його до Міненерго.

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Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель підтвердив участь української делегації в тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня.

"Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдено конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я буду очолювати українську делегацію, наша команда вже активно готується", - додав Оржель.