Кабмін оновив план розділення "Нафтогазу": "Магістральні газопроводи" передано в підпорядкування Мінфіну, - Оржель

Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні оновили план анбандлінгу, заклали чіткі терміни, заклали чітку відповідальність кожної зі сторін (відповідальних за виконання, – ред.)", - сказав він.

"У попередні роки у нас був певний конфлікт між НАК "Нафтогаз" і Кабінетом міністрів з приводу погляду на цю модель. Протягом двох останніх тижнів ми знайшли компромісне рішення", - цитує Оржеля lb.ua.

В рамках цієї моделі компанія "Магістральні газопроводи" переведена з підпорядкування Мінекоенергії в Мінфін, "щоб не було якихось елементів впливу".

Після переходу оператора ГТС у власність "Магістральних газопроводів" держава передасть газотранспортну систему в управління цього оператора. Зараз ТОВ "Оператор ГТС України" в 100% власності "Нафтогазу України" і виконує функцію технічної експлуатації ГТС.

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За словами міністра, анбандлінг відбудеться до кінця року, і тепер Україна має всі елементи, щоб підписати договір інтерконектора і договір транспортування газу з російською стороною, як цього вимагають європейські правила.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів затвердив модель анбандлінгу OU (ownership unbundling), яка передбачає виведення як оператора, так і самої ГТС за межі групи "Нафтогаз". Сама компанія наполягала на моделі ISO (independent system operator), яка передбачає збереження ГТС в "Нафтогазі", тоді як незалежний оператор передається незалежного органу або стороні.