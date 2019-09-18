Фонд держмайна продав Первомайську ГЕС за 107,7 млн грн, - Трубаров

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава ФДМ Віталій Трубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Успішний продаж Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйонів гривень при стартовій ціні в 64,6 млн", - говориться в повідомленні.

В аукціоні взяло участь три учасники.

"Переможець - ТОВ "ЕМЗА" запропонував ціну на понад 36 мільйонів більше від найближчої цінової пропозиції", - заявив Трубаров.

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Трубаров зазначив, що покупець Первомайської гідроелектростанції зобов'язаний забезпечити збереження профілю діяльності майнового комплексу, дотримуватися вимог законодавства у сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними і рибозахисними спорудами і в подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендації екологічного аудиту.