Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу

Про це йдеться в Указі Президента №701/2019, передає Цензор.НЕТ.

"Уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Олексій Юрійович Резніков - український юрист, партнер "ЮФ "Астерс" (з листопада 2018 р.), заступник голови Київської міської державної адміністрації (з квітня 2016-го по вересень 2018 р.), заступник міського голови - секретар Київської міської ради (з червня 2014-го по грудень 2015 р.), адвокат, заслужений юрист України.

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Нагадаємо, 13 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.