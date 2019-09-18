Перший президент Кравчук презентував свою книгу "На перехрестях української історії"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "ГОРДОН".

Як зазначив Кравчук, його книга буде особливо цікавою молодим людям, які не знають, яким було життя у СРСР. Тому згадку історичних подій супроводжує безліч документів і опис предметів, які були атрибутами життя – починаючи від зірочок жовтенят та студентських заліковок до повсякденного одягу й таких побутових речей, як авоська.



"Цю книгу треба читати разом із попередньою, "Перший про владу". У цих книгах приділено комплексну увагу політиці і владі України, описано ребуси цієї влади, які впливали на життя людей. На жаль, влада не змогла зробити так, щоб українці почувалися щасливими й задоволеними", – сказав президент.



На його думку, за роки незалежності політична культура не зазнала суттєвих змін і залишається на досить низькому рівні.



"Влада в Україні не завершена, а опозиція випадкова. Сформованої опозиції як такої в нас немає. Опозиція – це коли є одна мета нації і є різні шляхи досягнення цієї мети у політичних сил. У пострадянських країнах опозиція – це вороже ставлення до влади, неприйняття влади або образа на неї. І зараз опозиція формує свою повістку дня не через призму інтересів українського народу, а через несприйняття влади, через образу. Гра слів, натяків, яку вони собі дозволяють, зрештою, означає, що вони ображають людей, які проголосували за цю владу. Треба відмовлятися від потреби ображати опонентів. У нас немає ворогів. Найстрашніший ворог – усередині кожного з нас", – зазначив Кравчук.



Він підкреслив, що позитивні зміни у країні можуть відбутися незабаром.

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"Я вірю, що Україна зміниться на краще протягом найближчих семи років, тому що так захотів народ, молодь, яка привела до влади людей, що відчувають відповідальність. Так, вони квапляться. Але вони поспішають заради людей", – розповів автор книги.



Він підкреслив, що позитивні зміни в країні можуть відбутися незабаром.

"Боротьба за посилення незалежності України не зупиняється навіть на один день. Виникають нові проблеми, змінюється вплив зовнішніх факторів. Минуле ще міцно тримає нас у своїх обіймах, заважаючи діяти сучасними, цивілізованими методами. Це надзвичайно складний час, коли поєднується радянсько-партійне минуле й сучасне, яке пробиває собі дорогу. А тому в Україні переважають старі підходи і принципи управління державою. Управлінці та політики розглядають суспільство не як джерело влади, а як підпорядковану собі територію... Корупція і бідність народу деформували його свідомість, похитнули віру у краще життя, у можливість здійснити справжній прорив у світ свободи, демократії", – написав Кравчук у післямові до книги.





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