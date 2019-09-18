Зеленський відповів на петицію про скасування держфінансування партій: Внесений мною законопроєкт - оптимальний компроміс

Відповідь президента було опубліковано під самою петицією, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", згідно з яким фінансову підтримку повинні отримувати тільки ті партії, які пройшли до парламенту. Крім того, в законопроєкті пропонується вдвічі скоротити фінансування політсил, які пройшли 5-відсотковий бар'єр на виборах.

"На мій погляд, такий підхід сьогодні оптимальний і прийнятний компроміс у вирішенні питання боротьби з корупцією в середовищі політичних партій і раціонального використання коштів платників податків", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла за основу законопроєкт про скасування державного фінансування партій, які не пройшли в парламент

Зазначимо, право на отримання держфінансування статутної діяльності на цей момент мають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина","Європейська солідарність", "Голос", "Радикальна партія Олега Ляшка","Сила і честь","Опозиційний блок", "Українська стратегія Гройсмана","Партія Шарія" і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".