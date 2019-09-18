Житомирських митників підозрюють у завданні збитків державі в сумі 900 тис. грн, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих здійснювали митне оформлення нафтопродуктів за недостовірною класифікацією, як наслідок - оформлення товарів здійснювалося за заниженими митними ставками.

Згідно з результатами експертизи, такі дії митників у 2019 році завдали держбюджету збитків на суму 900 тис. грн.

Керівнику відділу митного оформлення і двом його підлеглим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 і ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу і звільнення із займаних посад.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Житомирської області, оперативний супровід - відділ з боротьби з контрабандою та організованою злочинністю Служби безпеки України в Житомирській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники ДСА використовували робоче обладнання для майнінгу криптовалюти і ведення інтернет-магазинів, - ДБР