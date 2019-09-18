В Європейській Бізнес Асоціації закликають депутатів не ухвалювати зміни до Податкового кодексу, інакше українські компанії втратять міжнародні ринки

Попри це, за інформацією учасників засідання робочої групи, дійти компромісу поки що не вдається, передає 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрований законопроект №1210, автором якого є голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Документом передбачено кардинальні зміни в базі оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничозбагачувальних комбінатів. А саме збільшення розміру рентних платежів з 8 до 10 % і водночас розширення бази оподаткування на продукцію технологічної обробки ГЗК.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно із яким, зміни до Податкового кодексу, закладені у законопроекті №1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже у 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

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