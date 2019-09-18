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18.09.19 16:40

Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко

Україна розглядає введення миротворчої місії як один з можливих кроків у ситуації, якщо не вдасться досягти врегулювання на Донбасі за допомогою Мінських домовленостей.

Введення миротворчої місії може бути наступним кроком, якщо за допомогою Мінських угод ситуацію на Донбасі врегулювати не вдасться, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному засіданні парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом в середу.

"У цьому наша пропозиція - спробувати вирішити нашу ситуацію на основі тих Мінських угод, які укладені. Якщо у нас не виходить і ми стикаємося з повним небажанням просуватися далі, одним з варіантів наступних кроків буде миротворча місія", - повідомив Пристайко.

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Пристайко підкреслив, що в окремих випадках миротворчі місії вели до вирішення ситуацій.

"У переважній більшості історія показує, що ці місії призводять до замороженого конфлікту, часто на десятки років", - пояснив глава МЗС.

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