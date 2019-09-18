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18.09.19 16:46

Ми домовилися про "формулу Штайнмаєра" на зустрічі радників 2 вересня. Я дав згоду, - Пристайко. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Про це він заявив на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми домовилися про формулу Штайнмаєра на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду. Закон про особливий статус набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ (про визнання виборів чесними, - ред.)", - сказав Пристайко.

"Це – те, що записане в рішення. Більше там нічого немає. Треба, щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі. Тільки тоді вибори можуть бути визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ", - додав міністр.

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Він наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.

"Спочатку створюються необхідні безпекові умови, і тільки потім проводяться вибори, президент Зеленський це чітко сказав", - додав глав МЗС.

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