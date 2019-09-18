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18.09.19 17:03

34 тисячі дітей в Україні не відвідують дитячі садки через відсутність вільних місць, - Новосад

В Україні 34 тисячі дітей дошкільного віку не відвідують дитячі садки через відсутність вільних місць.

34 тисячі дітей в Україні не відвідують дитячі садки через відсутність вільних місць, - Новосад

Про це повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад на зустрічі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Діти мають приходити у школу підготовленими, а це – завдання дошкільної освіти. Але наразі 34 тисячі дітей у країні не мають можливості відвідувати дитячий садок через відсутність вільних місць. Це стосується і великих міст, і сіл. Тому питання розвитку дошкільної освіти та створення гідних умов роботи для працівників є пріоритетом для міністерства", – зазначила Ганна Новосад.

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"Дошкільна освіта має відповідати потребам дитини та забезпечувати дотримання її найкращих інтересів", – наголосив уповноважений Президента з прав дитини М. Кулеба.

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