Апеляційна палата Антикорупційного суду заочно заарештувала одного з підозрюваних у справі "Роттердам+" Бутовського, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Таким чином, Апеляційна палата ВАСУ скасувала рішення слідчої судді Солом'янського районного суду міста Києва, яким було відмовлено в задоволенні клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочний арешт службовця НКРЕКП.

У САП нагадали, що Бутовського підозрюють у зловживаннях при застосуванні так званої формули Роттердам+, збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".