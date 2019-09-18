У суді на Донеччині невідомі побили співробітника прокуратури і пошкодили його автомобіль

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Встановлено, що 18 вересня, о 12:35, в коридорі першого поверху Добропільського міськрайонного суду Донецької області невідомі напали на 28-річного працівника Костянтинівської місцевої прокуратури та завдали йому удари кулаками в область живота. Крім того, зловмисники пошкодили два колеса автомобіля марки SSANG YONG Rexton, що належить потерпілому", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 і ч. 1 ст. 347 КК України. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до скоєння злочину осіб.

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