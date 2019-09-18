Комітет Ради підтримав перейменування Переяслава-Хмельницького

Про це повідомила речниця спікера Дмитра Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, рішення повернути Переяславу-Хмельницькому історичну назву - Переяслав - сьогодні підтримали одноголосно члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Тепер цей проєкт постанови мають винести на голосування сесійної зали.

Перейменувати Переяслав-Хмельницький раніше просила міська рада, заявляючи про необхідність повернення історичної назви. Сьогодні там проживають близько 28 000 осіб, він має статус міста обласного підпорядкування.

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