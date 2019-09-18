Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 51,7 млн ​​грн несплачених митних платежів під час імпорту газу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках оперативного супроводження кримінального провадження у ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, розслідування якого здійснює ГПУ, було встановлено посадових осіб підприємства, що займається торгівлею газом, які в період 2017-2018 років під час здійснення імпортних операцій, пов'язаних із закупівлею природного газу у підприємства-нерезидента, ухилилися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах .

За результатами вжитих заходів до бюджету відшкодовано збитки в сумі понад 51,7 млн ​​гривень.

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