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18.09.19 18:57

"Ніхто не збирається здавати Україну, але не можна без компромісу домовитися про мир", - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що дипломати не зможуть без компромісу домовитися про мир на Донбасі.

"Ніхто не збирається здавати Україну, але не можна без компромісу домовитися про мир", - Пристайко

Про це він сказав на спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ніхто не збирається здавати Україну, і кожна людина, яка веде переговори, не обов'язково зрадник. У нас всіх може бути свій підхід, яким чином ми збираємося звільнити нашу державу. Якби у нас було достатньо Збройних сил, досить армії, сили й економічної потужності, на нас би ніхто не напав", - заявив Пристайко.

"Наше завдання, дипломатів, на превеликий жаль, вести переговори, які не додають нам абсолютно ні сил, ні задоволення, заради того, щоб ми могли вийти з ситуації з якнайменшими втратами. Якщо ви думаєте, що дипломати зможуть домовитися без компромісу - це наївно, і на жаль, так не спрацює", - підкреслив Пристайко.

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"Єдиний справжній союзник - це армія і флот. Ця стара формула насправді залишається дієвою. Наше завдання - знайти зараз мистецтво можливого, яким чином ми можемо мінімізувати наші втрати, щоб вирватися з лап агресора і просуватися так, як ми всі з вами вирішили", - додав Пристайко.

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