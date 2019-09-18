"Ніхто не збирається здавати Україну, але не можна без компромісу домовитися про мир", - Пристайко

Про це він сказав на спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ніхто не збирається здавати Україну, і кожна людина, яка веде переговори, не обов'язково зрадник. У нас всіх може бути свій підхід, яким чином ми збираємося звільнити нашу державу. Якби у нас було достатньо Збройних сил, досить армії, сили й економічної потужності, на нас би ніхто не напав", - заявив Пристайко.

"Наше завдання, дипломатів, на превеликий жаль, вести переговори, які не додають нам абсолютно ні сил, ні задоволення, заради того, щоб ми могли вийти з ситуації з якнайменшими втратами. Якщо ви думаєте, що дипломати зможуть домовитися без компромісу - це наївно, і на жаль, так не спрацює", - підкреслив Пристайко.

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"Єдиний справжній союзник - це армія і флот. Ця стара формула насправді залишається дієвою. Наше завдання - знайти зараз мистецтво можливого, яким чином ми можемо мінімізувати наші втрати, щоб вирватися з лап агресора і просуватися так, як ми всі з вами вирішили", - додав Пристайко.