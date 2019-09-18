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18.09.19 23:25

На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція. ФОТО

У Хмельницькій області правоохоронці затримали колишнього чиновника однієї з РДА, який отримав хабар за вирішення земельного питання в Держгеокадастрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція 01

За 2 500 доларів "винагороди" фігурант обіцяв вплинути на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області при ухваленні рішення про передачу підприємцю у приватну власність п'яти земельних ділянок площею 10 гектарів для ведення особистого селянського господарства.

Колишній член комісії з питань агропромислового комплексу, землеустрою та соціального розвитку села однієї з райдержадміністрацій, був затриманий відразу після одержання 2 500 доларів хабаря в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція 02

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На Хмельниччині ексчиновника РДА затримали на хабарі 2,5 тис. дол. за вирішення питання в Держгеокадастрі, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

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