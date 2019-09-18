Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві

Зловмисникові - 42 роки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання theБабель. Він народився в кримському Форосі, довгий час жив у Сімферополі, повідомили журналістам джерела в правоохоронних органах.

Згідно з даними сайту Київміськадміністрації, він є учасником антитерористичної операції і подавав клопотання про отримання земельної ділянки. Бельке мав звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А3628, розташованої в Броварах Київської області.

26 червня суд визнав Бельке винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши йому покарання у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті на строк 7 днів.

У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 набоїв. За його словами, він знайшов їх "у сейфі в селі на Чернігівщині".

На даний момент чоловіка звільнено з військової частини.

За одною кримською адресою з Олексієм була прописана Олена Бельке. Її по-батькові та дата народження повністю збігаються з даними столичного "мінера". За даними відкритих джерел, така жінка була секретарем дільничної виборчої комісії в Сімферополі після окупації півострова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше зловмисник здався поліції.