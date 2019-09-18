Рябошапка звільнив заступника генпрокурора Стрижевську

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", 18 вересня 2019 року підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора А. Стрижевської", - йдеться в повідомленні.

Стрижевська була призначена заступником генерального прокурора в липні 2016 року. До цього вона обіймала посаду начальника управління реформ і якості роботи Генпрокуратури. У 2005 році була суддею Печерського районного суду Києва.

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Нагадуємо, раніше Рябошапка звільнив заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, першого заступника генерального прокурора України Юрія Севрука і першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука.