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18.09.19 21:05

Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер. ФОТО

Затриманий 18 вересня терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер, а влітку цього року добровільно здав у поліцію вибухівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стало відомо, що 19.06.2019 року Белько Олексій Миколайович, 19.06.1977 р.н., звернувся до Деснянського УП ГУНП в Києві добровільно здав зброю і боєприпаси працівникам поліції.

Він передав правоохоронцям пласт-вибухову речовину 1кг, патрони 5,45 в кількості 88 штук і вісім навчальних імітаційних запалів, які нібито знайшов у сейфі в селі в Чернігівській області.

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Вказав адресу проживання м.Київ, просп.Маршала Жукова, 15, кв.36.

Терорист Олексій Белько перед затриманням збив поліцейський квадрокоптер 01

Також перед затриманням він збив поліцейський квадрокоптер.

Олексій Белько має досвід служби в Збройних силах, але інформації про його участь у бойових діях на Сході країни поки немає.

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