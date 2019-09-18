Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міст метро в Києві - це стратегічний об'єкт підвищеної небезпеки. Його зупинка паралізувала пів столиці. У найвищій точці моста був озброєний зловмисник у машині. Колишній військовий. Не простий, дуже професійний стрілець. Стріляв у повітря. Поцілив у наглядовий дрон, який впав у річку. Погрожував підірвати міст.

З огляду на те, що цього літа він добровільно здав у поліцію кіло вибухівки та патрони, в машині могло бути що завгодно. Наслідки підриву машини з вибухівкою на мосту Метро уявити було складно. Існувала також небезпека, що він продовжить рух вперед у напрямку лівого берега в житлові квартали, де виникала загроза киянам", - написав Шевченко.

З огляду на невдалі спроби почати змістовні переговори й очевидно неадекватний стан підозрюваного, наближення темного часу доби, коли операція суттєво ускладнилася б, було прийнято рішення розпочати штурмові дії.

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Дві групи Департаменту "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України під прикриттям БТРа з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини, лягти на дорогу і затримали без жодного пострілу.

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"На місці виявили тубус від гранатомета і мисливську зброю. Так само було вилучено нарізний карабін і пістолет", - йдеться в повідомленні.

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