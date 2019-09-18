Зеленський по телефону обговорив із віце-президентом США Пенсом співробітництво у сфері енергетики та боротьбу з корупцією

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент подякував Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми допомоги Україні у сфері безпеки і висловив сподівання, що наступного року обсяги такої допомоги з боку США тільки зростуть. Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектора безпеки та оборони.

"Сторони констатували плідний розвиток українсько-американського співробітництва у сфері енергетики і висловилися за його подальше активне розширення. Президент України поінформував віцепрезидента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції в нашій країні", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цим зусиллям нової української влади.

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