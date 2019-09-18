"Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні мир", - Супрун

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагедія Іловайська повинна була навчити нас, що не можна довіряти Кремлю. Домовленості з агресором тоді коштували нам сотень життів. Сьогодні ж чуємо, що українська влада погодилася на реалізацію плану Штайнмаєра. Цей план - не універсальна таблетка, після якої настане мир", - пише Супрун.

Колишня в.о. Міністра охорони здоров'я вважає, що Україні не потрібен мир за всяку ціну, мир без перемоги.

Читайте також: Втілити "формулу Штайнмаєра" можна тільки за дотримання низки умов, - Кучма

"Що б не говорили політики на камеру, на війні бувають тільки переможець і переможений. Навіть коли цивілізовано укладають мир - за столом не буває рівних сторін. І ми не маємо права бути переможеними. Не маємо права поступатися своїми інтересами, тому що це - не "конфлікт на сході України", це - війна, яка почалася з зухвалої агресії Російської Федерації. На цій війні ми вже втратили понад 13 тисяч осіб", - написала вона.

Супрун нагадує, що вибори можна проводити тільки після того, як останній російський солдат залишить нашу територію. А реалізація плану Штайнмаєра означає зняття санкцій з РФ.

Також читайте: Українська сторона ніколи не погоджувалася з формулою Штайнмаєра, - Порошенко

"Закінчення війни можливе лише тоді, коли Росія виведе свої війська з наших територій, поверне всіх українських бранців, Україна відновить контроль над своїм державним кордоном і буде дотримано статтю Конституції про суверенну й унітарну державу. Все інше - це капітуляція, якої не можна допустити", - підсумувала вона.



