Суд відправив одного підозрюваного в побитті учасників маршу рівності в Харкові під домашній арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Обрано запобіжний захід для першого з трьох підозрюваних у справі про сутичку з полцією на вулиці Римарської після ХарківПрайду: тримання під вартою строком на 60 днів без права на заставу", - зазначили у суді.

Адвокат заарештованого вже заявив, що подаватиме апеляцію.

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Водночас відділ комунікації поліції Харківської області повідомляє, що ще одному підозрюваному обрано запобіжний захід - домашній арешт з 20:00 до 06:00.

Перед засіданням до суду прийшли активісти громадських організацій "Фрайкор" та "Традиції і порядок" з вимогою відпустити затриманих.

Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в рамках "ХарківПрайд". Паралельно проходила акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. В результаті в Шевченківський відділ поліції доставили 17 осіб.