Новий посол Грузії Шарашенідзе почав роботу в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Під час зустрічі новий посол Грузії в Україні запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.

Під час спілкування сторони наголосили на готовності до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва в усіх напрямках, що становлять взаємний інтерес.

Також відбувся обмін думками в контексті протидії триваючої російської агресії проти України і Грузії.

Зазначимо, Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані. Він став наступником посла Гели Думбадзе, якого МЗС Грузії відкликав з України з метою призначення на іншу посаду.

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