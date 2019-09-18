Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.09.19 23:05

Новий посол Грузії Шарашенідзе почав роботу в Києві

Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вручив копії вірчих грамот заступнику глави Міністерства закордонних справ України (МЗС) Василю Боднарю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Під час зустрічі новий посол Грузії в Україні запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.

Під час спілкування сторони наголосили на готовності до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва в усіх напрямках, що становлять взаємний інтерес.

Також відбувся обмін думками в контексті протидії триваючої російської агресії проти України і Грузії.

Зазначимо, Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані. Він став наступником посла Гели Думбадзе, якого МЗС Грузії відкликав з України з метою призначення на іншу посаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП

Новий посол Грузії Шарашенідзе почав роботу в Києві 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100