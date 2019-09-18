Ключові напрямки роботи Інституту нацпам'яті будуть збережені, - Гончарук

Про це Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд підтримав рішення про звільнення Володимира В'ятровича з посади Голови Українського Інституту національної пам'яті. Дякую Володимиру і команді за всю зроблену за ці роки роботу і досягнення", - написав він.

Прем'єр-міністр пообіцяв, що ключові напрямки роботи Інституту залишаться незмінними.

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"Ми добудуємо Меморіал Героїв Небесної Сотні і Музей Революції Гідності, продовжимо створення Архіву національної пам'яті. Європейське лідерство у сфері вільного доступу до архівів комуністичних спецслужб так само залишиться за Україною.

Інститут залишається в статусі органу держвлади. Слідкуйте за подіями! Все буде добре!"- запевнив Гончарук.

У середу, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

Партія "Європейська солідарність" заявила, що його звільнення є політично мотивованим. Сам В'ятрович сказав, що звільнення готувалося давно, і він обговорював це питання з прем'єром. Тепер В'ятрович збирається повернутися до занять історичною наукою.