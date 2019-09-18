Поліція Чорногорії затримала двох лідерів проросійської партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час затримання Мілачічу зламали палець, у нього також гематоми і подряпини. Керівництво партії засудило затримання Мілачіча.

Партія "Справжня Чорногорія" була заснована в січні 2018 року. Вона бореться за нейтральний статус країни, що має спричинити вихід Чорногорії з НАТО. Лідери партії також оголошували, що боротимуться за відновлення відносин з Росією і скасування санкцій Чорногорії проти Москви.

У травні 2019 Високий суд в Чорногорії засудив 14 осіб у справі про спробу державного перевороту і силового повалення влади в жовтні 2016 року. Серед засуджених - два лідери проросійської опозиційної партії Чорногорії Андрій Мандич і Мілан Кнежевич. Їх засудили до п'яти років ув'язнення кожного за звинуваченням у сприянні спробі повалення влади, метою чого було запобігання вступу Чорногорії в НАТО.

Також серед засуджених - двоє ймовірних представників російської розвідки Едуард Шішмаков і Володимир Попов. Їх засудили заочно до 15 і 12 років ув'язнення відповідно - за звинуваченням в організації спроби перевороту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох росіян засудили до 12 та 15 років ув'язнення за спробу перевороту в Чорногорії