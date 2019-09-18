Гаджети не витіснять книжку: вона щороку здобуває нових прихильників, - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЛОГА.

"Нинішній форум уже - 26-й, і щороку він збирає дедалі більше учасників і відвідувачів. Це ще раз доводить, що прогнози скептиків, які зазначають, що гаджети витіснять книжку, не виправдалися. Вона не втрачає своїх позицій, а щороку здобуває нових прихильників", - зачитав Мальський слова Зеленського.

У привітанні наголошується, що читати вітчизняних авторів "не просто цікаво, а й модно".

Читайте також: В основу головної теми 26-го Львівського книжкового форуму лягли слова з вірша Чубая "Відшукування причетного"

"І хоча, на жаль, проблем у книжковій галузі чимало, я обіцяю всіляко підтримувати українських письменників і видавців", - пообіцяв Зеленський.

Цього року в програмі Львівського форуму - понад 1000 літературних, художніх, освітніх та соціальних заходів, 250 дискусій на суспільно-політичну тематику, 700 подій і понад 30 локацій у центрі міста.

Цього року участь у форумі візьмуть понад 1000 авторів, видавців, громадських активістів, перекладачів, культурних менеджерів, художників та інших представників культурної, мистецької та інтелектуальної еліти України і світу.