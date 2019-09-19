Державний бюджет планують ухвалити до 1 грудня

Про це йдеться в орієнтовному графіку розгляду проєкту Держбюджету, опублікованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі ухвалення Верховною Радою відповідного рішення не пізніше 1 грудня відбудеться розгляд і ухвалення проєкту закону про державний бюджет України на 2020 рік у третьому читанні і в цілому як закону на пленарному засіданні Верховної Ради", - повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Водночас зазначається, що розгляд і затвердження Держбюджету-2020 на першому читанні відбудеться 18 жовтня на пленарному засіданні Ради.

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Далі, протягом 21 жовтня - 3 листопада, Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників Комітету ВР з питань бюджету займатиметься його підготовкою до другого читання, яке заплановане на 15 листопада.

Орієнтовний графік розгляду проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік схвалено на засіданні Комітету з питань бюджету 6 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.