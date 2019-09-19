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19.09.19 08:42

Глави окупаційних адміністрацій міст і районів Криму подали у відставку

В окупованому Криму глави так званих адміністрацій міст і районів написали заяви про відставку за ініціативою Аксьонова.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook окупаційний "глава" Криму, маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

"Запропонував главам адміністрацій міст і районів Криму скласти свої повноваження. Таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю формування нової команди, зокрема і на місцях. Усі глави адміністрацій написали відповідні заяви до місцевих рад", - написав Аксьонов.

За його словами, незабаром новообрані "депутати" ухвалять рішення про терміни проведення конкурсів на заміщення посад "глав адміністрацій".

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На захопленому півострові 20 вересня має відбутися голосування за нового главу окупаційної адміністрації та за так званого главу кримського парламенту.

Керівника окупаційної адміністрації так звані депутати кримського парламенту обирають з-поміж трьох кандидатур, внесених президентом сусідньої Росії.

Володимир Путін вніс на розгляд три кандидатури: нинішнього окупаційного "главу" Криму Сергія Аксьонова, главу "кримської організації КПРФ" Сергія Богатиренка, депутата нижньої палати російського парламенту з Криму Павла Шперова.

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Глави окупаційних адміністрацій міст і районів Криму подали у відставку 01

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