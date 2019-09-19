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19.09.19 07:37

Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

18 вересня збройні формування РФ та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Березового - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Травневого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один захисник України загинув і двох поранено в зоні Операції Об'єднаних сил, - штаб

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Золотого зі стрілецької зброї.

Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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