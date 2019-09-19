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19.09.19 07:44

Найманці РФ поспіхом риють траншеї та облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського, - ОБСЄ

Найманці РФ активно риють траншеї та облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського на Донбасі.

Найманці РФ поспіхом риють траншеї та облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського, - ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється в останньому звіті ОБСЄ.

"15 вересня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження у житловому районі Петрівського виявлено нову траншею з північного сходу на південний захід (не зафіксована на зображеннях від 2 вересня 2019 року) протяжністю приблизно 240 м, орієнтовно за 400 м на схід від східного краю ділянки розведення", - йдеться у звіті.

Водночас орієнтовно за 900 м на північний схід від зазначеної траншеї виявлено нову 70-метрову траншею, вириту вздовж лісосмуги, а орієнтовно за 1 км далі на схід - ще дві нові траншеї (протяжністю близько 200 м і 660 м).

"Приблизно за 900 м на північний захід від зазначених двох траншей за даними повітряного спостереження виявлено нещодавно споруджену позицію з двох траншей (обидві протяжністю приблизно 300 м)", - повідомили у місії.

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Окрім того, 17 вересня спостерігачі ОБСЄ виявили "майже збудоване укриття і близько 20 осіб у камуфляжному одязі, а також орієнтовно 12 вантажівок, одну землерийну машину і декілька кранів, які рили траншеї та виконували напівприховані земляні роботи біля дороги між Петрівським і н. п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька)".

Уточнюється, що це відбувалося на північний схід від ділянки розведення в районі Петрівського.

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